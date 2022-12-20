抗原検査キットの増産急ぐ、需要拡大で

中国-全国抗原検査キットの増産急ぐ、需要拡大で医薬NEW国・地域中国-全国業種医薬関連タグ中国保健医療医薬品政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事マカオが購入制限、抗原検査キットや解熱剤マカオ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制来年上期に市民生活がコロナ前回復＝専門家中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制〔のぞき見〕指揮中心、新たに幹部３人感染台湾社会保健医療社会一般コンビニでの常備薬販売、深夜中心に好調韓国医薬保健医療医薬品卸売り小売り