北汽集団、傘下全社が生産を全面再開

中国-北京北汽集団、傘下全社が生産を全面再開車両NEW国・地域中国-北京業種車両関連タグ中国自動車車部品その他製造電力・ガス・水道政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事北京公交集団と北汽集団、ＮＥＶ合弁を設立中国-北京車両自動車設備投資陸運環境北汽集団、１Ｑ新車販売は3.7％増の57万台中国-北京車両決算自動車福田汽車、エコカー子会社を設立中国-北京車両自動車北汽集団、上半期の販売台数7.6％増中国-北京車両統計決算自動車北汽福田の仏山新エネ車工場、年産１万台から中国-広東車両自動車二輪車その他製造設備投資建設・プラント倉庫陸運環境