国民の５割超は世界経済を楽観視、仏社調査

シンガポール国民の５割超は世界経済を楽観視、仏社調査PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグ中国韓国シンガポールマクロ経済統計雇用・労務社会一般失業率国民の５割超は世界経済を楽観視、仏社調査シンガポール経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW９～11月の失業率3.7％、７期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食３Ｑの失業率1.23％、４四半期連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務22年は就業者240万人、失業率18.5％ラオス経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事新常態への適応度、東南ア６カ国で最も遅れマレーシア社会統計保健医療社会一般自動車ローンの和潤、20年の運営を楽観視台湾金融自動車二輪車金融一般その他サービスインド人の７割、自国の将来を楽観視インド社会統計自動車食品・飲料社会一般国内企業の73％、世界経済を楽観視＝ＫＰＭＧシンガポール経済マクロ経済統計日本企業、返還後の香港を楽観視香港統計金融一般