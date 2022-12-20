感染対策緩和も忘年会縮小、飲食業は落胆

韓国感染対策緩和も忘年会縮小、飲食業は落胆サービスNEW国・地域韓国業種サービス関連タグ韓国外食・飲食関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事大手各社が防疫措置強化 域内感染拡大で、分散勤務など台湾経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療化学一般社会一般政策・法律・規制新型コロナ感染者、828人に台湾社会保健医療社会一般小売り各社、「尾牙」向け景品で商機捕捉台湾商業その他サービス社会一般イベント小売り外食・飲食会社員の忘年会支出、１回当たり6.6万Ｗ韓国経済統計社会一般雇用・労務テイクオフ：上海は今、忘年会シーズ…中国-全国社会社会一般