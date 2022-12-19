トヨタ、ＥＶ現地生産を視野

タイトヨタ、ＥＶ現地生産を視野来年にＥＶ版ハイラックス生産か車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイインドネシア日本自動車車部品環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波吉利系ＥＶ「極ケ」、通年目標の７万台達成中国-浙江車両統計自動車NEW車載半導体不足は年々深刻化、業界が危機感中国-全国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEWサムスンとＢＭＷ、ＥＶ電池で協力強化か韓国車両自動車車部品NEWトヨタ、ＥＶ現地生産を視野 来年にＥＶ版ハイラックス生産かタイ車両自動車環境車部品NEWＥＶ用充電設備、ヤンゴンに５カ所設置へミャンマー運輸自動車陸運NEWＥＶ充電設備業者、３月末までに免許取得をマレーシア車両自動車電機電力・ガス・水道その他サービスNEW関連記事トヨタ、ＦＣＶ訴求に本腰 東部に初の水素ステーション開所タイ車両自動車電力・ガス・水道環境トヨタなど４社、初の水素ステーション開所タイ車両自動車電力・ガス・水道環境広汽トヨタ、ＦＣＶ「ミライ」を輸入販売へ中国-広東車両自動車トヨタ、小型セダン「ヤリスＡＴＩＶ」投入タイ車両自動車トヨタ進出60周年、脱炭素など社会貢献強化タイ車両自動車