車載半導体不足は年々深刻化、業界が危機感

中国-全国車載半導体不足は年々深刻化、業界が危機感PICK UP車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車車部品ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波吉利系ＥＶ「極ケ」、通年目標の７万台達成中国-浙江車両統計自動車NEW車載半導体不足は年々深刻化、業界が危機感中国-全国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEWサムスンとＢＭＷ、ＥＶ電池で協力強化か韓国車両自動車車部品NEWトヨタ、ＥＶ現地生産を視野 来年にＥＶ版ハイラックス生産かタイ車両自動車環境車部品NEWＥＶ用充電設備、ヤンゴンに５カ所設置へミャンマー運輸自動車陸運NEWＥＶ充電設備業者、３月末までに免許取得をマレーシア車両自動車電機電力・ガス・水道その他サービスNEW関連記事７月の輸出受注額が過去最高 電子製品がけん引、17カ月連続増台湾経済マクロ経済統計ＤＲＡＭ契約価格、２Ｑに最大18％上昇か台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信コネクターの鴻名企業、タイに新工場建設へ台湾ＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資聯電が12インチ工場３カ所拡張、286億元台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信設備投資華新科のマレーシア工場で感染者、稼働停止台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信社会一般