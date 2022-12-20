工業連盟会長、コロナ後の不確実性を指摘

タイ工業連盟会長、コロナ後の不確実性を指摘経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事世界成長率23年も下方修正、ＩＭＦ日本経済マクロ経済経済界、政策転換必要と認識も刺激策を訴えタイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政バンチャーク系カフェ、来年に千店目標タイサービス食品・飲料石油・石炭・ガス外食・飲食外国人旅行者受け入れ、「計画失敗」の指摘タイ観光統計保健医療医薬品観光政策・法律・規制国内食料自給率、30年までに30％に引き上げシンガポール経済マクロ経済食品・飲料農林・水産環境政策・法律・規制