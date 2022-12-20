ＥＶ充電設備業者、３月末までに免許取得を

マレーシアＥＶ充電設備業者、３月末までに免許取得を車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシア自動車電機電力・ガス・水道その他サービス関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波吉利系ＥＶ「極ケ」、通年目標の７万台達成中国-浙江車両統計自動車NEW車載半導体不足は年々深刻化、業界が危機感中国-全国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEWサムスンとＢＭＷ、ＥＶ電池で協力強化か韓国車両自動車車部品NEWトヨタ、ＥＶ現地生産を視野 来年にＥＶ版ハイラックス生産かタイ車両自動車環境車部品NEWＥＶ用充電設備、ヤンゴンに５カ所設置へミャンマー運輸自動車陸運NEWＥＶ充電設備業者、３月末までに免許取得をマレーシア車両自動車電機電力・ガス・水道その他サービスNEW関連記事上海のＮＥＶ充電設備、21年末で50万基超に中国-上海車両統計自動車インフラ重慶市、新築住宅にＥＶ充電設備の設置義務付け中国-重慶車両自動車二輪車建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制国家開発銀、香港で銀行免許を取得香港金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制ISO取得企業、いまだ1,350社インドネシア電力・ガス・水道その他サービスシングテルが日本で通信免許取得、国際通信事業の拡充へシンガポール通信