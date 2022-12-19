ホテル開業相次ぐ、制限緩和で旅行者増加

シンガポールホテル開業相次ぐ、制限緩和で旅行者増加観光NEW国・地域シンガポール業種観光関連タグシンガポール建設・プラント観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事南部でウェルネス観光施設、当局が計画シンガポール観光保健医療観光政策・法律・規制ナイトライフ事業者や娯楽施設、48店摘発シンガポール社会その他サービス娯楽社会一般政策・法律・規制ＭＩＣＥ産業、向こう２～３年で完全回復へシンガポール観光観光イベント政策・法律・規制高級ホテル宿泊料金、新型コロナで下落続くベトナム観光その他サービス観光パースとブリスベーン、１年間はホテル好況オーストラリア観光統計不動産観光娯楽