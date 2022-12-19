航空大手の11月旅客数が好調

台湾航空大手の11月旅客数が好調コロナ後記録更新、24～26倍にPICK UP運輸NEW国・地域台湾業種運輸関連タグ台湾空運統計決算関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事航空大手旅客数、10月は16～21倍に増加台湾運輸統計決算空運航空大手の７月旅客数が急増 水際緩和で６～14倍に、増便も台湾運輸統計決算空運観光航空２社、４月旅客数が直近の最高台湾運輸統計決算空運航空２社の旅客数、３月は90％減に台湾運輸統計決算空運航空２社の旅客数、２月は97％減に台湾運輸統計空運