ムセのマンウェイン検問所、春節明け再開か

ミャンマームセのマンウェイン検問所、春節明け再開かPICK UP経済NEW国・地域ミャンマー業種経済関連タグ中国ミャンマーマクロ経済貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事貿易業者ら、マンウェイン検問所の再開望むミャンマー経済マクロ経済貿易ムセのマンウェイン検問所、閉鎖から１年ミャンマー経済マクロ経済貿易中国越境の輸送費が高騰、運転手不足でミャンマー経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産陸運中国国境の主力国境検問所、近く一時再開へミャンマー経済マクロ経済貿易陸運ムセの国境貿易、中国の入国規制で混乱続くミャンマー経済貿易統計保健医療農林・水産