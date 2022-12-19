河北の１～11月経済統計、鉱工業は5.6％増

中国-河北河北の１～11月経済統計、鉱工業は5.6％増経済NEW国・地域中国-河北業種経済関連タグ中国その他製造不動産建設・プラント小売りマクロ経済統計貿易設備投資ＣＰＩ河北の１～11月経済統計、鉱工業は5.6％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW７月ＣＰＩ、前年比19％上昇 民政移管以降の最高値５カ月更新ミャンマー経済マクロ経済統計卸売り小売りNEW北京の１～11月経済統計、鉱工業は17％減中国-北京経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交上海のＣＰＩ、11月は1.6％上昇中国-上海経済マクロ経済統計天津のＣＰＩ、11月は1.2％上昇＝伸び鈍化中国-天津経済マクロ経済統計貿易統計河北の１～11月経済統計、鉱工業は5.6％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW「中欧班列」の輸出活況、年末に一層増加も中国-全国運輸貿易統計陸運NEW電動二輪販売ＶＳＴ、サービスセンター開設タイ車両貿易統計二輪車電機小売りNEW商務相、22年輸出額は７％増の35兆円見込むタイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWバングラ向けコメ輸出、12日までに14万トンミャンマー農水マクロ経済貿易統計農林・水産NEW11月輸出16％増、２桁増続く 電気電子・機械など製造がけん引マレーシア経済貿易統計電機農林・水産石油・石炭・ガス鉱業NEW関連記事河北の１～10月経済統計、鉱工業は5.7％増中国-河北経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント小売り河北の１～８月経済統計、鉱工業は5.4％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計河北の１～７月経済統計、鉱工業は5.2％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計河北の１～５月経済統計、鉱工業は4.7％増中国-河北経済マクロ経済統計河北の１～４月経済統計、鉱工業は4.6％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計