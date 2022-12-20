18日のコロナ感染は８人、患者数124人に

カンボジア18日のコロナ感染は８人、患者数124人に医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事新型コロナ、18日の新規感染者は５人カンボジア医薬保健医療新型コロナ、12日の新規感染者は４人カンボジア医薬保健医療新型コロナの新規感染者、３日は８人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、２日は４人カンボジア医薬保健医療新型コロナの新規感染者、28日は５人カンボジア医薬保健医療