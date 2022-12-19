クレジットカード利用額が増大

シンガポールクレジットカード利用額が増大コロナ禍前を超過、旅行支出で経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール金融一般マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事昇給率、23年もコロナ前上回る＝マーサーシンガポール経済マクロ経済統計その他サービス雇用・労務12月の航空券高騰、コロナ禍前1.8倍もシンガポール運輸空運観光航空関連業界、上期に４千人を新規雇用シンガポール運輸空運雇用・労務データセンター賃料、需給逼迫で上昇へシンガポールＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信不動産航空業界、需要回復で人員採用活発化シンガポール運輸空運雇用・労務