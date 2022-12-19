新規感染847人、２日連続で千人下回る

マレーシア新規感染847人、２日連続で千人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事新規感染993人、５日ぶり千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染809人、２日連続で千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1633人、６日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2450人、４日ぶり３千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1291人、２千人以下続くマレーシア社会マクロ経済統計保健医療社会一般