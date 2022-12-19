新規感染838人、５日連続で減少（18日）

シンガポール新規感染838人、５日連続で減少（18日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事新規感染1052人、前日から16％減少（17日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1262人、前日から６％減少（15日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染740人、４日連続で減少（12日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1349人、前日比16％減（25日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1688人、前日比29％減（23日）シンガポール社会保健医療社会一般