〔ポッサムのつぶやき〕豪の今年の主要ニュース、新型コロナに

オーストラリア〔ポッサムのつぶやき〕豪の今年の主要ニュース、新型コロナに社会NEW国・地域オーストラリア業種社会関連タグオーストラリアメディアマクロ経済統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事〔ポッサムのつぶやき〕５豪＄札の肖像、英新国王に変更せず？オーストラリア社会社会一般英ポンドと日本円の両替需要、通貨安で急増マレーシア金融金融一般社会一般〔ポッサムのつぶやき〕豪硬貨、23年にも英新国王の肖像デザインにオーストラリア社会金融一般社会一般〔ポッサムのつぶやき〕英エリザベス女王が訪豪、豪国内が歓迎オーストラリア政治社会一般政治一般タタ会長の評価は首相以上、世界有力者調査インド社会統計社会一般