ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で

北京ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で製造国・地域北京業種製造関連タグ中国日本車部品電機その他製造電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制広州、高２～３年生除き１月まで通学不可中国-広東社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制来年は消費拡大を優先へ 内需低迷で、政府が政策方針発表中国-全国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政小売りコロナ国内症例、週末３日に約6300人中国-全国社会保健医療社会一般ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品関連記事杭州市、春節帰省しない労働者に消費券中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務政策・法律・規制ルネサス、営業利益10倍に日本ＩＴ電子・コンピューター車部品ルネサスが工場停止短縮も、顧客と協議で日本製造その他製造精密機器鳥インフルに１人感染、上海で２カ月ぶり中国-上海社会保健医療社会一般春節の高速道路７日間無料、広東省が９日から中国-広東運輸倉庫陸運社会一般文化・宗教政策・法律・規制