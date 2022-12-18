奥長良川名水、水素水販売へ

インドネシア奥長良川名水、水素水販売へ日系企業進出食品NEW国・地域インドネシア業種食品関連タグインドネシア日本食品・飲料貿易関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向奥長良川名水、水素水販売へインドネシア食品貿易食品・飲料NEWリボミック、中国に合弁設立へ中国-全国医薬保健医療医薬品証券NEWゴーゴーカレーが再進出、首都郊外でインドネシアサービス食品・飲料外食・飲食ＩＨＩ、グリーンアンモニア製販を検討マレーシア化学化学一般バイオ電力・ガス・水道環境ユーグレナなど３社、バイオ燃料事業マレーシア資源ベンチャー食品・飲料化学一般バイオ石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道環境中古品買取のコメ兵、年内に拠点設立シンガポール商業その他サービス小売り関連記事国産ワクチン、間もなく臨床試験を実施へインドネシア医薬保健医療医薬品コロナワクチンの輸入停止計画、内製化促進インドネシア医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制ワクチン累計接種回数、世界トップ10入りインドネシア医薬保健医療医薬品ビオ・ファルマ製造ワクチンに緊急使用許可インドネシア医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制国営製薬、ワクチン400万回分の製造完了インドネシア医薬医薬品