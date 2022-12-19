週末３日間の感染者、1.5万人超で推移

香港週末３日間の感染者、1.5万人超で推移安全情報社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制広州、高２～３年生除き１月まで通学不可中国-広東社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制来年は消費拡大を優先へ 内需低迷で、政府が政策方針発表中国-全国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政小売りコロナ国内症例、週末３日に約6300人中国-全国社会保健医療社会一般ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品関連記事週末３日間の感染者、1.4万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般新規感染９千人超え、前日から1234人増香港社会統計保健医療社会一般新たに8187人感染、前日から608人増香港社会統計保健医療社会一般週末の新規感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般新たに328人感染、前日から94人増香港社会統計保健医療社会一般