入管と税関が準備開始か、再開待ちの検問所

香港入管と税関が準備開始か、再開待ちの検問所PICK UP社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療陸運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き入管と税関が準備開始か、再開待ちの検問所香港社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制マカオ、入境者の自宅隔離を許可マカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナによる日本人入国規制（15日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制本土往来再開へ「兆し」続々 高速鉄道が運行準備、各種報道も香港社会陸運社会一般政策・法律・規制インバウンド、年内に50倍へ ビジネス往来の活発化にも期待香港観光マクロ経済保健医療宝石・宝飾品観光社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制広州、高２～３年生除き１月まで通学不可中国-広東社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制来年は消費拡大を優先へ 内需低迷で、政府が政策方針発表中国-全国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政小売りコロナ国内症例、週末３日に約6300人中国-全国社会保健医療社会一般ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品関連記事陸路往来の増加に対応、自動化ゲート増設香港観光観光政策・法律・規制落馬洲支線開通1年、利用客は予想の半分香港運輸統計食品・飲料医薬品インフラ卸売り倉庫陸運社会一般政策・法律・規制小売り年末の香港・本土往来者数、過去最高に香港マクロ経済観光社会一般政策・法律・規制年末の香港・本土往来者数、過去最高に中国-全国マクロ経済観光社会一般政策・法律・規制昨年の出入境者数8.4％増＝香港税関香港貿易陸運観光