〔クラクション〕政府のコロナ対策、92％支持

フィリピン〔クラクション〕政府のコロナ対策、92％支持社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制広州、高２～３年生除き１月まで通学不可中国-広東社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制来年は消費拡大を優先へ 内需低迷で、政府が政策方針発表中国-全国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政小売りコロナ国内症例、週末３日に約6300人中国-全国社会保健医療社会一般ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品関連記事マルコス政権「適切な方向」85％、比大調べフィリピン政治社会一般政治一般政府のコロナ対策支持83％、比大機関調べフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏のコロナ感染者７％減、比大機関フィリピン社会保健医療社会一般首都圏の陽性率３％に、ＷＨＯ基準下回るフィリピン社会保健医療社会一般比例代表制、「分からない」は34％フィリピン政治社会一般政治一般