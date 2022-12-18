巣ごもり需要で成長、日本食材拡販へ商談会

アジア巣ごもり需要で成長、日本食材拡販へ商談会食品国・地域アジア業種食品関連タグシンガポール日本アジアASEAN米国食品・飲料農林・水産マクロ経済貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制広州、高２～３年生除き１月まで通学不可中国-広東社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制来年は消費拡大を優先へ 内需低迷で、政府が政策方針発表中国-全国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政小売りコロナ国内症例、週末３日に約6300人中国-全国社会保健医療社会一般ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品関連記事訪日客消費２兆３千億円減、回復は来春か日本商業小売り関西広域連合、観光アピールで豪初イベントオーストラリア観光マクロ経済観光社会一般関西８府県が観光ＰＲ、食文化など紹介タイ観光観光娯楽関西６商工会が広州で観光ＰＲ、富裕層増狙う中国-広東観光電力・ガス・水道その他サービス空運観光娯楽文化・宗教大阪府の代表団訪問へ、知事がトップセールスインドネシア経済マクロ経済貿易統計イベント外交