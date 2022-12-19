新規感染1245人、前日から微減（16日）

シンガポール新規感染1245人、前日から微減（16日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制広州、高２～３年生除き１月まで通学不可中国-広東社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制来年は消費拡大を優先へ 内需低迷で、政府が政策方針発表中国-全国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政小売りコロナ国内症例、週末３日に約6300人中国-全国社会保健医療社会一般ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品関連記事新規感染1052人、前日から16％減少（17日）シンガポール社会保健医療社会一般更新新規感染1262人、前日から６％減少（15日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1817人、前日比2.5倍（13日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染902人、前日から18％減少（11日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1102人、前日から18％減（10日）シンガポール社会保健医療社会一般