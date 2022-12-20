済州―香港直行便、１月から運航再開へ

韓国済州―香港直行便、１月から運航再開へ運輸NEW国・地域韓国業種運輸関連タグ香港韓国空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事済州航空、１月から台湾路線を再開へ韓国運輸空運香港エクスプレスの免許更新、政府が認可香港運輸空運政策・法律・規制香港エクスプレス、８月１日まで運休延長香港運輸保健医療空運香港エクスプレス、６月18日まで全便運休香港運輸空運社会一般香港エクスプレス、12月から成田便就航香港運輸倉庫空運