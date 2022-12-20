海外で働く台湾人、21年は最少＝コロナ影響

台湾海外で働く台湾人、21年は最少＝コロナ影響経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事海外就業の台湾人、20年は過去最少の50万人台湾経済マクロ経済統計雇用・労務中国で働く台湾人の減少続く、生産移管影響台湾経済マクロ経済統計雇用・労務働くシルバー世代、10％超える韓国マクロ経済統計社会一般雇用・労務1月の失業率2.74％、失業者数は1万2千人減台湾統計景気回復で首都圏への移転者が増加韓国自動車二輪車