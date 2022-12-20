22年の上場・店頭公開45社、コロナ影響せず

台湾22年の上場・店頭公開45社、コロナ影響せず経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾証券マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事上期の上場・店頭公開27社、コロナ影響せず台湾経済マクロ経済統計21年の上場・店頭公開27社、調達額301億元台湾金融マクロ経済統計金融一般証券５ＧがＧＤＰを５％押し上げ、30年に＝ＥＹマレーシアＩＴマクロ経済ＩＴ一般通信東南ア企業の８割、２年以内に事業売却検討シンガポール経済マクロ経済ＩＴ一般国家機密問題、ＳＦＣがアーンスト提訴香港金融マクロ経済その他製造インフラ金融一般証券社会一般政治一般