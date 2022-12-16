医薬品入手困難に、コロナ流行で価格つり上げ

中国-全国医薬品入手困難に、コロナ流行で価格つり上げ医薬国・地域中国-全国業種医薬関連タグ中国日本保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（15日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般６週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療深センの越境貨物運転手、99人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナ患者、オンラインでも初診可に中国-全国医薬貿易食品・飲料保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ国内症例、2000人割れを記録中国-全国社会保健医療社会一般関連記事発熱外来行列で抗議、専門家は一転「安全論」中国-全国社会保健医療社会一般北京市、輸入冷凍食品の防疫措置を強化中国-北京経済食品・飲料医薬品社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食医薬品価格の高騰と品切れ、コロナ第３波でミャンマー医薬医薬品浙江の新型肺炎感染者、1075人に中国-浙江社会統計保健医療医薬品社会一般SARS対応マスク、一部で不足マレーシア保健医療医薬品政策・法律・規制