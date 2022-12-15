本土往来再開へ「兆し」続々

香港本土往来再開へ「兆し」続々高速鉄道が運行準備、各種報道もPICK UP社会国・地域香港業種社会関連タグ香港陸運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（15日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般６週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療深センの越境貨物運転手、99人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナ患者、オンラインでも初診可に中国-全国医薬貿易食品・飲料保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ国内症例、2000人割れを記録中国-全国社会保健医療社会一般関連記事深セン入境枠、９日から２千室に拡大香港社会社会一般政策・法律・規制電池材料の衆和、四川省のリチウム３社買収中国-福建資源電子・コンピューター繊維鉱業設備投資証券冠城大通、エコカー向けリチウム電池事業に投資中国-福建車両自動車二輪車その他製造設備投資証券不動産建設・プラント環境電力のビン東電力、吉林の風力発電企業を買収中国-福建公益インフラ電力・ガス・水道設備投資証券環境農産物集荷センター、台湾企業が福州に設立中国-福建農水マクロ経済食品・飲料農林・水産インフラ設備投資建設・プラント倉庫陸運