ＩＨＩ、グリーンアンモニア製販を検討

マレーシアＩＨＩ、グリーンアンモニア製販を検討日系企業進出PICK UP化学国・地域マレーシア業種化学関連タグマレーシア日本化学一般バイオ電力・ガス・水道環境関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向ＩＨＩ、グリーンアンモニア製販を検討マレーシア化学化学一般バイオ電力・ガス・水道環境ユーグレナなど３社、バイオ燃料事業マレーシア資源ベンチャー食品・飲料化学一般バイオ石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道環境中古品買取のコメ兵、年内に拠点設立シンガポール商業その他サービス小売りはごろもフーズ、駐在員事務所を設立フィリピン食品食品・飲料ニプロ、杭州に営業事務所を開設中国-浙江医薬電子・コンピューター保健医療その他製造富士フイルム、平沢に画像センサー材料工場韓国ＩＴＩＴ一般設備投資関連記事地場再エネ会社、2240億ルピー投じ新工場インド経済設備投資環境雇用・労務ＵＥＭとペトロナス子会社、再生エネ提携マレーシア建設石油・石炭・ガス不動産環境ペトロナス、印南部で再エネ関連工場整備へインド資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資ペトロナス、低炭素化を推進 炭素回収・貯留でエクソンと協力マレーシア資源石油・石炭・ガス環境石油公社、水素関連の研究開発で北欧社と連携インド資源自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境