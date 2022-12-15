ダナン市長ら５人に懲戒、検査キット不正で

ベトナムダナン市長ら５人に懲戒、検査キット不正で政治国・地域ベトナム業種政治関連タグベトナム保健医療政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（15日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般６週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療深センの越境貨物運転手、99人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナ患者、オンラインでも初診可に中国-全国医薬貿易食品・飲料保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ国内症例、2000人割れを記録中国-全国社会保健医療社会一般関連記事検査キット汚職事件、副首相補佐官が逮捕ベトナム政治卸売り社会一般政治一般ダナン市長が懲戒処分、検査キット不正受けベトナム政治保健医療事件政治一般ザーライ省人民委員長を罷免、無責任指導でベトナム政治社会一般事件政治一般検査キット調達不正、ダナンの責任者も逮捕ベトナム医薬保健医療社会一般ＨＣＭ市書記の懲戒要請、ペトロ越での責任追及ベトナム政治政治一般