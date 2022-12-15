11月の経済指標、コロナ直撃

中国-全国11月の経済指標、コロナ直撃各項目が上海正常化後の最悪更新経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車電機化学一般鉄鋼・金属機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務社会一般自動車統計河南省の輸出額、１～11月は10％増加中国-河南経済マクロ経済貿易統計11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食ホンダ四輪11月小売り、15％増の1.2万台インドネシア車両統計自動車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車ＴＶＳ、電動二輪強化へ 数年で５～６ブランドを立ち上げインド車両貿易統計二輪車電子・コンピューター精密機器機械環境車部品遼寧省の輸出額、１～11月は10％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計失業率11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食３Ｑの失業率1.23％、４四半期連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務22年は就業者240万人、失業率18.5％ラオス経済マクロ経済統計雇用・労務長期失業率0.7％、コロナ禍前の水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪11月失業率3.4％で横ばい、追加利上げ確実かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務11月の就業者、高齢者中心に62.6万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食４月の経済指標、コロナ響く 消費低迷深刻、小売売上高２桁減中国-全国経済マクロ経済統計自動車インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食１～２月の経済指標が好調、工業は7.5％増中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食10月の主要経済指標、工業など一部復調中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食主要指標の伸び今年最高 11月統計、消費は回復持続中国-全国経済マクロ経済統計