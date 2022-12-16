22年は就業者240万人、失業率18.5％

ラオス22年は就業者240万人、失業率18.5％経済国・地域ラオス業種経済関連タグラオスマクロ経済統計雇用・労務失業率11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食３Ｑの失業率1.23％、４四半期連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務22年は就業者240万人、失業率18.5％ラオス経済マクロ経済統計雇用・労務長期失業率0.7％、コロナ禍前の水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪11月失業率3.4％で横ばい、追加利上げ確実かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務11月の就業者、高齢者中心に62.6万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事オーストラリア、農業ビザを撤廃ラオス農水農林・水産政治一般３月の就業者83万人増、高齢者雇用拡大で韓国経済マクロ経済統計雇用・労務オーストラリア、農業ビザ発給へラオス農水農林・水産政治一般失業者が50万人に、前年に比べ22％増ラオス経済マクロ経済雇用・労務11月就業者43万人増、失業率は3.1％韓国経済マクロ経済統計保健医療その他製造農林・水産金融一般保険卸売り雇用・労務小売り