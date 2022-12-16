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    国務院、内需拡大の戦略計画綱要を発表

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    中国共産党中央と国務院（中央政府）は14日夜、内需拡大に向けた2022～35年の戦略計画の綱要を発表した。幅広い分野の方針を盛り込んだ。35年の目標には消費・投資の規模をさらに拡大して内需体系を確立し、新たな工業化、情報化、都市化、農業の現代化をそれぞれ実現することを目指すと表明した。

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