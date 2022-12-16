国務院、内需拡大の戦略計画綱要を発表

中国-全国国務院、内需拡大の戦略計画綱要を発表PICK UP経済中国共産党中央と国務院（中央政府）は14日夜、内需拡大に向けた2022～35年の戦略計画の綱要を発表した。幅広い分野の方針を盛り込んだ。35年の目標には消費・投資の規模をさらに拡大して内需体系を確立し、新たな工業化、情報化、都市化、農業の現代化をそれぞれ実現することを目指すと表明した。国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車保健医療その他製造金融一般不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス電力・ガス・水道小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済貿易財政政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務スポーツ関連記事水素エンジンの開発支援へ、工情省中国-全国車両自動車政策・法律・規制車部品交通ネットワーク整備、35年までの総合計画中国-全国運輸統計インフラ陸運空運政策・法律・規制低炭素循環型の経済推進、国務院が指導意見中国-全国経済マクロ経済自動車環境政策・法律・規制携帯ファーラム、ＬＰＧのスター買収完了タイ資源自動車通信石油・石炭・ガス証券その他サービス国営石油、家庭用ＬＰＧを25％値上げインドネシア資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制