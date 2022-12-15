NNA ASIA

サービス案内
    中国-天津

    天津のＣＰＩ、11月は1.2％上昇＝伸び鈍化

    経済
    国・地域
    中国-天津
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    関連記事