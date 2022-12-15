新規感染1241人、２日連続で千人上回る

マレーシア新規感染1241人、２日連続で千人上回る安全情報社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（15日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般６週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療深センの越境貨物運転手、99人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナ患者、オンラインでも初診可に中国-全国医薬貿易食品・飲料保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ国内症例、2000人割れを記録中国-全国社会保健医療社会一般関連記事新規感染1040人、３日ぶり千人上回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染809人、２日連続で千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染867人、約７カ月ぶり１千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1749人、20日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1241人、10日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般