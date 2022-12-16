３Ｑの失業率1.23％、４四半期連続で改善

タイ３Ｑの失業率1.23％、４四半期連続で改善経済国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計雇用・労務失業率11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食３Ｑの失業率1.23％、４四半期連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務22年は就業者240万人、失業率18.5％ラオス経済マクロ経済統計雇用・労務長期失業率0.7％、コロナ禍前の水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪11月失業率3.4％で横ばい、追加利上げ確実かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務11月の就業者、高齢者中心に62.6万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事第２四半期の失業率1.37％、３期連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務１Ｑ失業率1.53％、コロナ流行後で最も改善タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制３Ｑの失業率2.3％に悪化＝経済社会開発委タイ経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務中小企業の景況感、２四半期連続で改善香港経済マクロ経済貿易統計設備投資卸売り雇用・労務小売りマカオ失業率、昨年Ｑ４は記録的低水準マカオ経済マクロ経済統計卸売り観光娯楽雇用・労務小売り