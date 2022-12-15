14日の感染者33人、３週間連続で死者ゼロ

ミャンマー14日の感染者33人、３週間連続で死者ゼロ安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（15日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般６週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療深センの越境貨物運転手、99人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナ患者、オンラインでも初診可に中国-全国医薬貿易食品・飲料保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ国内症例、2000人割れを記録中国-全国社会保健医療社会一般関連記事６日の感染者17人、13日間連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般26日の感染者157人、新たに死者２人ミャンマー社会保健医療社会一般29日の感染者68人、12日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般新規感染143人に減少、陽性率は0.5%ミャンマー社会保健医療社会一般新規感染168人を確認、前日比48人増ミャンマー社会保健医療社会一般