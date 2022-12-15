新規感染1347人、前日から26％減少（14日）

シンガポール新規感染1347人、前日から26％減少（14日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（15日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般６週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療深センの越境貨物運転手、99人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナ患者、オンラインでも初診可に中国-全国医薬貿易食品・飲料保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ国内症例、2000人割れを記録中国-全国社会保健医療社会一般関連記事新規感染1817人、前日比2.5倍（13日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染740人、４日連続で減少（12日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染902人、前日から18％減少（11日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1102人、前日から18％減（10日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1570人、前週同日から減少（３日）シンガポール社会保健医療社会一般