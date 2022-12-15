豪11月失業率3.4％で横ばい、追加利上げ確実か

オーストラリア豪11月失業率3.4％で横ばい、追加利上げ確実か経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計雇用・労務失業率11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食３Ｑの失業率1.23％、４四半期連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務22年は就業者240万人、失業率18.5％ラオス経済マクロ経済統計雇用・労務長期失業率0.7％、コロナ禍前の水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪11月失業率3.4％で横ばい、追加利上げ確実かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務11月の就業者、高齢者中心に62.6万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事豪５月失業率、就業６万人以上増で3.9％維持オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務豪６月失業率4.9％に低下、11年来の低水準オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務豪５月失業率5.1％、コロナ前水準まで回復オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務10月の豪失業率、７％に悪化 就業者は17万人増と回復基調オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務豪４月失業率6.2％に、実態はさらに深刻かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務災害