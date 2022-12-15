コロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆

中国-全国コロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本保健医療ＩＴ一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動きインバウンド、年内に50倍へ ビジネス往来の活発化にも期待香港観光マクロ経済保健医療宝石・宝飾品観光社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW入境後３日間の行動制限廃止 記録不要に、ワクチンパスは継続香港社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制入境後３日間の行動制限廃止、あす14日から香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制11月の外国人入国者、前月から伸び鈍化シンガポール観光統計観光越境トラックによる直送再開 ９カ月ぶり、陸路輸送が正常化へ香港運輸貿易保健医療陸運政策・法律・規制アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事中国軍「挑発挫折させる」、著名論客も反発台湾政治政治一般軍事外交中国「侵攻事前に知らず」、台湾でけん制台湾政治政治一般軍事吉林市豊満区を高リスクに、外出制限中国-吉林社会統計保健医療社会一般台湾の日本人学校３校、５日から20日間閉鎖台湾社会社会一般教育鳥インフル感染者33人に増加、死者９人中国-全国社会統計保健医療医薬品社会一般事件