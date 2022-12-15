新規感染320人、前日から46人減

ベトナム新規感染320人、前日から46人減安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染366人、前日から17人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染496人、前日から32人減ベトナム社会社会一般新規感染702人、前日から428人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染800人、前日から113人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染913人、前日から76人減ベトナム社会保健医療社会一般