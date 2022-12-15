ユーグレナなど３社、バイオ燃料事業

マレーシアユーグレナなど３社、バイオ燃料事業日系企業進出PICK UP資源NEW国・地域マレーシア業種資源関連タグマレーシア日本欧州食品・飲料化学一般バイオ石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道環境ベンチャー関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向ユーグレナなど３社、バイオ燃料事業マレーシア資源ベンチャー食品・飲料化学一般バイオ石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道環境NEW中古品買取のコメ兵、年内に拠点設立シンガポール商業その他サービス小売りNEWはごろもフーズ、駐在員事務所を設立フィリピン食品食品・飲料NEWニプロ、杭州に営業事務所を開設中国-浙江医薬電子・コンピューター保健医療その他製造富士フイルム、平沢に画像センサー材料工場韓国ＩＴＩＴ一般設備投資ＷＢバーガーズ、アジア拡大 関連企業と代替肉の販路開拓へシンガポールサービス食品・飲料バイオ外食・飲食関連記事大韓航空と現代オイル、バイオ燃料を開発へ韓国運輸石油・石炭・ガス空運ユーグレナ、航空バイオ燃料開発に成功日本資源バイオ石油・石炭・ガス味丹の緑藻、植物肉向けにシンガポール輸出台湾食品貿易食品・飲料社会一般ペトロナス、ＰＩＣの３プラント建設発注マレーシア化学化学一般石油・石炭・ガスバイオディーゼル油、10年にも発売へ中国-全国化学マクロ経済バイオ石油・石炭・ガス設備投資建設・プラント環境