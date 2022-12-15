新たに１万4870人感染、前日から1149人増

香港新たに１万4870人感染、前日から1149人増安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新たに１万3721人感染、前日から996人減香港社会統計保健医療社会一般新たに9952人感染、前日から444人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5124人感染、前日から170人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4788人感染、前日から132人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4874人感染、前日から16人減香港社会統計保健医療社会一般