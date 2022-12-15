スポーツ飲料の品切れ続出、コロナ拡大で

中国-全国スポーツ飲料の品切れ続出、コロナ拡大で食品NEW国・地域中国-全国業種食品関連タグ中国日本食品・飲料保健医療小売り社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事大塚製薬、「イオンウォーター」販売開始シンガポール食品食品・飲料保健医療ポカリの販促強化、パッケージも刷新タイ食品食品・飲料卸売り小売り大塚製薬がポカリを拡販 サハと合弁設立、販売３割増へタイ食品食品・飲料保健医療医薬品スポーツ大塚製薬、ポカリのミャンマー向け輸出強化インドネシア食品貿易食品・飲料大塚製薬、カンボジアでポカリスエット発売カンボジア食品マクロ経済貿易食品・飲料卸売り倉庫小売り