コロナ保険の支払額、１週間当たりの最高

台湾コロナ保険の支払額、１週間当たりの最高金融NEW国・地域台湾業種金融関連タグ台湾金融一般保険統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事コロナ保険の支払額、増加ペースが鈍化台湾金融保健医療金融一般保険コロナ保険の支払額、１千億元を突破台湾金融保健医療金融一般保険コロナ保険の支払額、今年の累計902億元に台湾金融統計金融一般保険コロナ保険の支払額、今年の累計807億元に台湾金融保健医療保険コロナ保険の支払額、今年の累計734億元に台湾金融保健医療金融一般保険