新型コロナの域内感染者、14日は１万7549人

台湾新型コロナの域内感染者、14日は１万7549人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの域内感染者、12日は１万824人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は１万4034人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、５日は１万209人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、４日は１万2981人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、25日は３万8785人台湾社会保健医療社会一般