10月ゴム生産量、前月比10％減の3.2万トン

マレーシア10月ゴム生産量、前月比10％減の3.2万トン農水NEW国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア農林・水産ゴム・皮革統計自動車統計遼寧省の輸出額、１～11月は10％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW【地方羅針盤】浙江省嘉興市中国-浙江経済マクロ経済統計NEW10月ゴム生産量、前月比10％減の3.2万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産NEW11月新車販売32％増、９カ月連続で２桁成長フィリピン車両マクロ経済統計自動車政策・法律・規制NEWトヨタ、新車市場でホールデンのシェア獲得オーストラリア車両統計自動車NEWＥＶ普及策第２期、75万台に補助金給付インド車両統計自動車電機インフラ環境政策・法律・規制NEW関連記事６月ゴム生産量、前月比49％増の3.1万トンマレーシア農水統計その他製造農林・水産雇用・労務10月ゴム生産量、前月比4.7％増の4.3万トンマレーシア農水貿易統計自動車二輪車保健医療医薬品ゴム・皮革農林・水産雇用・労務７月ゴム生産量、前月比22％増の4.7万トンマレーシア農水貿易統計保健医療その他製造農林・水産１月ゴム生産量、前月比８％減の4.6万トンマレーシア農水マクロ経済統計農林・水産７月ゴム生産量、前月比25％増の4.2万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産