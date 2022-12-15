地方政府が消費券発行、対策緩和を契機に

中国-全国地方政府が消費券発行、対策緩和を契機に経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国小売りマクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事消費券の発行進む、20地域が計34億元中国-全国経済マクロ経済自動車電機食品・飲料観光政策・法律・規制小売り外食・飲食地方自治体が独自の消費振興策、五倍券で台湾経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制振興五倍券、1000元券を追加へ台湾経済マクロ経済政策・法律・規制小売り比人の海外渡航解禁、21日からフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制振興券、桃園の夜市で金額２倍のクーポンに台湾サービス卸売りその他サービス社会一般事件政策・法律・規制小売り外食・飲食