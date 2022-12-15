遼寧省の輸出額、１～11月は10％増加

中国-遼寧遼寧省の輸出額、１～11月は10％増加経済NEW国・地域中国-遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計遼寧省の輸出額、１～11月は10％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW【地方羅針盤】浙江省嘉興市中国-浙江経済マクロ経済統計NEW10月ゴム生産量、前月比10％減の3.2万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産NEW11月新車販売32％増、９カ月連続で２桁成長フィリピン車両マクロ経済統計自動車政策・法律・規制NEWトヨタ、新車市場でホールデンのシェア獲得オーストラリア車両統計自動車NEWＥＶ普及策第２期、75万台に補助金給付インド車両統計自動車電機インフラ環境政策・法律・規制NEW貿易統計遼寧省の輸出額、１～11月は10％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW外資が中国経済の上向き予測 「23年は５％台成長」が大半中国-全国経済マクロ経済貿易統計インフラその他サービス娯楽環境雇用・労務政策・法律・規制小売りNEW11月ＩＣＴ輸出、半導体など不振で22.5％減韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWパーム油原料のバイオ燃料、ＥＵで大幅減へインドネシア経済マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道環境NEW香港ＧＤＰ7.6％押し上げか、本土正常化で香港経済マクロ経済貿易統計観光８カ月の林産品輸出、11％増の9.4千万ドルミャンマー農水マクロ経済貿易統計農林・水産関連記事河南省の輸出額、１～８月は7.5％増加中国-河南経済マクロ経済貿易統計中国企業の海外投資、１～３月は6.3％増中国-全国経済マクロ経済統計その他製造卸売り建設・プラント小売り北京の貿易総額、１～５月は22％増中国-北京経済マクロ経済貿易統計対外投資が初の減少、国別で３位に下落中国-全国経済マクロ経済統計遼寧省の貿易額、１～４月は２％増中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計